Trump se recusa a prever se haverá ou não recessão nos EUA em 2025

"Absolutamente não", disse ele ao programa 'Meet the Press', da NBC.

Os aumentos tarifários e as ameaças de taxas comerciais de Trump sobre os vizinhos Canadá e México, assim como contra China e outros países, lançaram os mercados financeiros americanos em turbulência e encheram os consumidores de incertezas.

As demissões no setor público lançadas pelo governo por seu assessor bilionário, Elon Musk, geram ainda mais preocupação.

Um índice da filial de Atlanta do Federal Reserve (Fed, banco central), um registro amplamente seguido pelos economistas, prevê uma contração de 2,4% no PIB no primeiro trimestre em termos anuais, o que seria o pior resultado desde o auge da pandemia de covid-19.