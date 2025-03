Trump retira subsídio de US$ 400 milhões à Universidade de Columbia por acusações de antissemitismo

A administração do presidente Donald Trump anunciou nesta sexta-feira (7) cortes de 400 milhões de dólares (R$ 2,3 bilhões) nos fundos federais concedidos à Universidade de Columbia, acusada de ter sido passiva "diante do persistente assédio aos estudantes judeus" durante protestos contra a guerra em Gaza.

Quatro agências federais informaram o cancelamento "imediato" de cerca de US$ 400 milhões em fundos e contratos federais com essa prestigiada universidade de Nova York, ressaltando que essa é uma "primeira série de ações que devem ser seguidas por outras".

Os campi universitários americanos, incluindo o de Columbia, foram abalados no ano passado por protestos estudantis contra a guerra em Gaza, após os ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, que geraram acusações de antissemitismo.

"As universidades devem cumprir todas as leis federais contra a discriminação se quiserem receber fundos federais", afirmou.

A prestigiada universidade da Ivy League esteve no centro da polêmica no ano passado.

As autoridades de Columbia foram interrogadas no Congresso, e a reitora Nemat (Minouche) Shafik, bastante criticada por membros do corpo docente e estudantes por permitir a entrada das forças de segurança no campus para dispersar os protestos, acabou renunciando.