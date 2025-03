Trump quer minar 'economia canadense para depois poder falar de anexação', acusa Trudeau

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse nesta terça-feira (4) que o presidente americano Donald Trump busca minar "a economia canadense" para depois "falar da anexação" do país.

Nesse contexto, "não sei que negociação poderíamos manter" com os Estados Unidos, afirmou o chefe do governo canadense, acrescentando que o pretexto da entrada de fentanil pelas fronteiras, que Trump utilizou para justificar as tarifas contra o Canadá, é "completamente injustificado".

Os Estados Unidos "lançaram uma guerra comercial" e o Canadá "não vai retroceder", acrescentou o primeiro-ministro, poucas horas depois de as medidas aduaneiras de Donald Trump entrarem em vigor.

Trudeau considerou que se trata de uma decisão "estúpida" por parte do presidente americano e reiterou que nada "justifica" essas medidas.

Os produtos importados de Canadá e México, parceiros dos Estados Unidos no acordo de livre-comércio da América do Norte, terão tarifas de 25%. No caso da China, o aumento chega a 20%.

Trump pressionou Canadá e México com as tarifas para que aumentassem a vigilância de suas fronteiras. Os dois países implementaram medidas no último mês, mas o magnata republicano não ficou satisfeito.

Pouco antes de expirar o prazo para se chegar a um entendimento, Trump disse que não havia "margem" de manobra para evitar as tarifas impostas inicialmente em 3 de fevereiro, antes de uma pausa de um mês para buscar soluções aos problemas migratórios e à entrada de drogas nos Estados Unidos.

As tarifas vão afetar mais de 918 bilhões de dólares (R$ 5,3 trilhões) em importações oriundas de Canadá e México.

Em contrapartida, Canadá, México e China anunciaram medidas de represália.