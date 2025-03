Trump estende isenção tarifária para alguns produtos canadenses

A isenção, que será prorrogada até 2 de abril , afetará os produtos que cumpram as regras estabelecidas pelo Acordo de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC). Segundo Trump, a decisão torna a situação "mais favorável para nossas montadoras americanas", disse o magnata republicano.

Premier canadense quer "remover todas as tarifas"

Na quarta-feira (5), o presidente dos EUA, Donald Trump, conversou com Trudeau e disse a ele que os esforços do Canadá para interromper o fluxo de fentanil "não eram bons o suficiente".

"Enquanto houver tarifas americanas que sejam totalmente injustificadas, responderemos com veemência ", disse o primeiro-ministro, acrescentando que a guerra comercial entre Canadá e EUA persistirá no futuro próximo.

Retaliações

Na segunda-feira (3), Donald Trump confirmou a aplicação das taxas de 25% sobre importações do Canadá e do México, e de 10% adicionais para produtos da China, que entraram em vigor no dia seguinte. Ele também assinou um decreto para aplicar tarifa sobre produtos agrícolas de fora do país, a partir de abril.