Trump diz que Musk deveria usar 'bisturi' e não 'machado' para cortar gastos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quinta-feira (6) que a redução de gastos e funcionários do governo seja feita com um "bisturi" e não um "machado", em meio às críticas pelos cortes sem precedentes supervisionados por seu assessor Elon Musk.

O comentário de Trump chega junto com os primeiros pareceres judiciais que se opõem à ofensiva contra a administração federal.

Agora ele acredita que a comissão liderada por Musk, conhecida pela sigla em inglês DOGE (Departamento de Eficiência Governamental), agiu rápido demais? "Não", respondeu Trump ao ser questionado na tarde desta quinta-feira no Salão Oval.

Segundo a imprensa americana, foram vários os anúncios e planos drásticos de cortes de pessoal na última semana: entre 40.000 e 50.000 na administração fiscal, mais de 70.000 no Departamento de Assuntos dos Veteranos, além do desmantelamento do Departamento de Educação.