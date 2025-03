Trump disse que está 'muito enojado, furioso' com Putin (entrevista NBC)

O presidente americano, Donald Trump, afirmou neste domingo (30), que está "muito enojado" e "furioso" com seu contraparte russo, Vladimir Putin, por questionar a liderança na Ucrânia, informou a rede NBC.

Em uma mudança de tom radical em relação à sua atitude moderada em face à Rússia, Trump disse a um jornalista da NBC que ficou enojado quando Putin começou a atacar a credibilidade do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. Trump ameaçou com novas "tarifas" ao petróleo russo e disse que espera falar com Putin nos próximos dias.