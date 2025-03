Trump ameaça Rússia com novas sanções financeiras e tarifas

"Com base no fato de que a Rússia está atacando fortemente a Ucrânia no campo de batalha neste exato momento, estou considerando seriamente aplicar sanções financeiras e tarifas em larga escala à Rússia até que um Cessar-Fogo e um ACORDO DEFINITIVO DE PAZ sejam alcançados", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

Os Estados Unidos votaram com a Rússia e contra seus aliados europeus nas resoluções da ONU que pedem o fim do conflito, mas sem garantir a integridade territorial da Ucrânia.

No mês passado, Trump teve uma conversa telefônica com o presidente russo, Vladimir Putin, em um passo inicial para retomar os laços e suspender as sanções impostas pelo governo do ex-presidente democrata Joe Biden pela invasão da Ucrânia.