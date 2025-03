Trump ameaça Rússia com novas sanções financeiras e tarifas

O presidente americano, Donald Trump, ameaçou a Rússia nesta sexta-feira (7) com novas sanções e tarifas pelos bombardeios na Ucrânia, após ordenar a suspensão da ajuda a Kiev em uma tentativa de impulsionar a diplomacia.

"Com base no fato de que a Rússia está atacando fortemente a Ucrânia no campo de batalha neste exato momento, estou considerando seriamente aplicar sanções financeiras e tarifas em larga escala à Rússia até que um Cessar-Fogo e um ACORDO DEFINITIVO DE PAZ sejam alcançados", escreveu Trump em sua rede Truth Social.