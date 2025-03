Trudeau: mesmo com 'pausas' em alguns setores, Canadá continua em 'guerra comercial' com os EUA

O Canadá "continuará em guerra comercial" com os Estados Unidos mesmo que haja "pausas" nas tarifas americanas, disse o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, nesta quinta-feira (6), um dia após o que ele descreveu como um telefonema "pitoresco" com o presidente americano, Donald Trump.

"Nosso objetivo continua sendo a eliminação dessas tarifas, de todas as tarifas", acrescentou, chamando-as mais uma vez de "injustificadas", mas acrescentando que as negociações com o governo dos Estados Unidos ainda estão em andamento.