Tropas russas usam gasoduto para atacar ucranianos pela retaguarda em Kursk

Forças especiais russas andaram quilômetros dentro de um gasoduto para atacar unidades ucranianas pela retaguarda na região russa de Kursk, segundo blogueiros de guerra russos e militares ucranianos. Moscou se movimenta para recapturar partes de sua província fronteiriça, que Kiev tomou em uma ofensiva realizada em agosto do ano passado.

De acordo com postagens no aplicativo de mensagens Telegram de um blogueiro pró-Kremlin nascido na Ucrânia, agentes russos caminharam cerca de 15 quilômetros dentro do gasoduto, que Moscou usava até recentemente para enviar gás para a Europa.