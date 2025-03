Todos os reféns são libertados em ataque a trem no Paquistão, que deixou 28 soldados mortos

Todos os reféns do ataque a um trem realizado por separatistas no Paquistão foram libertados, depois de mais de 30 horas de confrontos nos quais 28 soldados e um paramilitar morreram, nesta quarta-feira (12).

Os criminosos explodiram um trecho da ferrovia e tomaram o controle do trem na noite de terça-feira na região do Baluchistão, uma empobrecida província que tem reservas de petróleo e minerais no sudoeste do país, cenário de muitos ataques separatistas.