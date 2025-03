Tarifas de 25% sobre aço e alumínio do Brasil e de outros países entrarão em vigor nesta quarta-feira, confirma Casa Branca

As tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio entrarão em vigor no Brasil e em outros países na quarta-feira (12), sem exceções ou isenções. A medida foi confirmada pelo porta-voz da Casa Branca, Kush Desai.

— De acordo com suas ordens executivas anteriores, uma tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio, sem exceções ou isenções, entrará em vigor para o Canadá e todos os nossos outros parceiros comerciais à meia-noite de 12 de março — disse Desai.

A declaração ocorre mesmo com o presidente dos EUA, Donald Trump, recuando em sua ameaça de impor tarifas de 50% sobre os metais canadenses durante tarde.

Decreto assinado há um mês

A aplicação da taxa ocorre um mês após a assinatura da ordem executiva que estabeleceu a medida, realizada por Donald Trump no Salão Oval da Casa Branca, em 10 de fevereiro.

Especialistas apontam que a medida pode impactar duramente a produção e o emprego no Brasil , mas que eventuais negociações podem mitigar os efeitos.

O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os EUA , com 4 milhões de toneladas, representando 15,57% — o Canadá é o primeiro, com 5,9 milhões e participação de 22,7%.

Em relação ao alumínio, o Brasil é o 14º maior exportador, com 0,04 toneladas — 0,78% do total adquirido pelos Estados Unidos. O Canadá lidera com 3,1 toneladas e 58,07% de participação.