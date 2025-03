Suprema Corte dos EUA rejeita ordem de Trump para congelar US$ 2 bilhões em ajuda internacional

A Suprema Corte dos Estados Unidos , de maioria conservadora, rejeitou nesta quarta-feira (5) uma ordem do presidente americano, Donald Trump, para congelar cerca de US$ 2 bilhões (R$ 11,6 bilhões) em pagamentos a organizações de ajuda internacional.

Divergência

Os juízes conservadores John Roberts, presidente da Suprema Corte, e a indicada por Trump, Amy Coney Barrett, votaram a favor da medida, juntamente com os três juízes liberais do tribunal.

Corte de gastos

Trump está decidido a cortar gastos do governo federal com a ajuda do homem mais rico do mundo e maior doador de sua campanha presidencial, Elon Musk.