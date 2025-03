Starmer comemora 'passo histórico' na cúpula de defesa da UE

Starmer conversou, nesta sexta-feira, por videoconferência com os presidentes da Comissão e do Conselho europeus e os líderes de quatro países.

Na reunião, abordou-se a cúpula na qual os países da UE aprovaram um plano para mobilizar até 860 bilhões de dólares (4,9 trilhões de reais na cotação atual) em quatro anos para reforçar as defesas do continente e ajudar a Ucrânia.

Na comunicação com os chefes da UE e, também, com os líderes de Canadá, Noruega, Turquia e Islândia, Starmer "aplaudiu o progresso conseguido pela UE" na quinta-feira em sua reunião em Buxelas, disse o porta-voz do gabinete do primeiro-ministro britânico.