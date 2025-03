SpaceX lança voo de teste do Starship após último acidente

Elon Musk colocará de lado nesta segunda-feira (3) sua faceta de cortador de gasto do Governo Federal americano para voltar a de empresário aeroespacial.

O foguete Starship da SpaceX está programado para outro voo de teste depois que o último teste parte da maior e mais poderosa nave espacial do mundo explodiu em pleno voo sobre o Caribe.

Com 123 metros de altura, cerca de 30 metros mais alto que a Estátua da Liberdade, o Starship foi projetado para aterrissar novamente. Ela é a estrela do sonho de Musk e da SpaceX de pousar humanos em Marte.

A Nasa está esperando uma versão modificada do foguete para seu programa Artemis, que tem como objetivo levar astronautas de volta à Lua.

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) suspendeu os lançamentos da SpaceX depois que seu teste anterior em 16 de janeiro, ainda com o democrata Joe Biden como presidente dos EUA, terminou com o topo de uma nave espacial se desintegrando sobre as Ilhas Turks e Caicos.