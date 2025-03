Seguem buscas por sobreviventes após temporal com 16 mortos na Argentina

Entre os procurados estão duas irmãs, um e cinco anos, levadas pela correnteza junto com a mãe , sobrevivente da tragédia. O corpo de um homem que tentou resgatá-las foi encontrado na tarde de domingo (9). Alonso disse que são as únicas pessoas "registradas como desaparecidas ao Ministério Público".

A Argentina recebeu as condolências do papa Francisco, hospitalizado com pneumonia, que expressou a sua "proximidade" ao sofrimento das vítimas de Bahía Blanca. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, também enviou as suas "mais profundas condolências".