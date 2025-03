Se Putin não for parado, 'avançará' sobre Moldávia e Romênia, adverte Macron

As declarações do presidente da França chegam um dia depois da tensa altercação verbal entre o ucraniano Volodimir Zelensky e o americano Donald Trump na Casa Branca.

A maioria dos dirigentes europeus cerrou fileiras com o presidente da Ucrânia, atônitos com o bate-boca espetacular no Salão Oval, no qual Trump inclusive ameaçou deixar Zelensky "sozinho" se não alcançar a paz com Rússia.