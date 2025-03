Rússia reivindica avanços na região de Kursk contra o exército ucraniano

A Rússia afirmou, neste sábado (8), que tomou do exército ucraniano o controle de três localidades na região fronteiriça russa de Kursk, para onde as tropas de Kiev têm recuado nas últimas semanas.

As tropas de Moscou recapturaram as aldeias de Viktorovka, Nikolaevka e Staraia Sorochina, informou o Ministério da Defesa em um comunicado.

No entanto, a Ucrânia ainda controla centenas de quilômetros quadrados, que espera usar como moeda de troca em futuras negociações com a Rússia.

Além das dificuldades no front, a Ucrânia enfrenta críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que decidiu esta semana congelar a ajuda militar e a troca de informações.

Um ataque russo na madrugada deste sábado em Dobropillia, uma cidade na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, deixou 11 mortos e 30 feridos, incluindo cinco crianças, de acordo com Zelensky.

Ao sair do prédio, viu sua vizinha "caída no chão, morta, coberta com lençóis".

No entanto, Trump disse que considera "mais fácil" lidar com a Rússia do que com a Ucrânia como parte dos esforços para acabar com a guerra.