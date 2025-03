Ruanda rompe relações com Bélgica, que considera o gesto 'desproporcional'

Ruanda anunciou, nesta segunda-feira (17), a ruptura das relações diplomáticas com a Bélgica, um gesto que Bruxelas considerou "desproporcional", em um dia no qual a UE adotou sanções contra vários chefes militares ruandeses.

Em um comunicado, o ministério ruandês das Relações Exteriores indicou ter "notificado durante o dia o governo da Bélgica sobre a decisão de romper as relações diplomáticas, com efeito imediato".

Em resposta, o chefe da diplomacia belga, Maxime Prévot, disse no X que "essa decisão é desproporcional e mostra que quando não estamos de acordo, Ruanda prefere não dialogar".

Nesta segunda-feira, pressionada pela Bélgica, a UE adotou sanções contra vários altos funcionários militares de Ruanda pelo apoio à ofensiva do grupo rebelde M23 na vizinha República Democrática do Congo (RDC).

De acordo com a UE, a presença militar de Ruanda proporcionou "tropas e material" aos combatentes do grupo M23 no território da RDC.