Robert Kennedy, o secretário de Saúde de Trump, tem início conturbado no cargo

O secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., enfrenta um início conturbado à frente da pasta enquanto lida com um surto mortal de sarampo, renúncias dentro de sua equipe e rejeições no Senado.

Mais de 300 pessoas, a maioria crianças, foram infectadas nos estados do Texas e Novo México, e duas delas, não vacinadas, morreram - as primeiras mortes por sarampo em uma década.

"As pessoas presumiram que, ao assumir o cargo de secretário de Saúde, ele teria uma abordagem mais responsável com a saúde pública. Elas estavam erradas", disse Offit à AFP.

"As vacinas não apenas protegem as crianças do sarampo, mas também contribuem para a imunidade coletiva, protegendo aqueles que não podem ser vacinados por razões médicas", escreveu Kennedy em um editorial publicado pela Fox News no início do mês.