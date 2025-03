Reino Unido denuncia 'atividades perigosas' de Pequim no Mar do Sul da China

O ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy, denunciou, nesta segunda-feira (10), as "atividades perigosas e desestabilizadoras" de Pequim no Mar do Sul da China, uma região de tensões regionais, após uma visita às Filipinas no fim de semana.

"Um terço do comércio marítimo mundial passa pelo Mar do Sul da China. O crescimento no Reino Unido e em todo o mundo depende da segurança dessas rotas comerciais. Por isso nos causa preocupação as atividades perigosas e desestabilizadoras da China nessa região", disse Lammy em uma mensagem no X.

Pequim reclama soberania sobre quase todos os recifes e pequenas ilhas desabitados do Mar do Sul da China por razões históricas, ignorando uma decisão de um tribunal internacional que estabelece que suas reclamações não têm base legal.

China e Filipinas têm reivindicações confrontadas na região. Além disso, a guarda costeira chinesa tem frequentes confrontos com seus homólogos filipinos, o que aumenta o temor de que tais incidentes possam levar a um conflito armado.

Nesse contexto, Manila busca fortalecer suas relações com seus aliados.

"As Filipinas enfrentam com frequência desafios em termos de liberdade de movimento e direito internacional", acrescentou o ministro britânico.

Lammy assinou, no sábado, um acordo para reforçar as relações, particularmente no campo da defesa, com seu contraparte filipino, Enrique Manalo.

"Somos países comprometidos com o direito internacional, que levamos a sério as obrigações que a Carta das Nações Unidos nos impõe", declarou Lammy durante a assinatura dessa associação no sábado.

Esse acordo acontece após outro de características parecidas realizado na semana passada com o Canadá e é o último desse tipo que Manila busca ante os frequentes enfrentamentos com a guarda costeira chinesa, levando a pactos similares com os Estados Unidos, Austrália e Japão.