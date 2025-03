Rebeldes huthis do Iêmen anunciam que voltarão a atacar barcos vinculados a Israel

O grupo rebelde apoiado pelo Irã, que controla amplas partes do Iêmen, havia dado um prazo de quatro dias a Israel para permitir a retomada do abastecimento de ajuda ao território palestino.

Desde que começou a guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, provocada por um ataque do movimento islamista no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, os huthis realizaram ataques a posições de Israel e contra embarcações no Mar Vermelho e no Golfo de Áden que, segundo eles, estavam vinculados a esse país.