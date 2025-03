Putin agradece a Lula e ao Brics ao falar sobre avanços em acordo para cessar-fogo na Ucrânia

Ele disse que um acordo com a Ucrânia "deve levar a uma paz duradoura". MIKHAIL KLIMENTYEV / Sputnik/AFP

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, agradeceu nesta quinta-feira (13) ao presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e a outros líderes do Brics pelos "esforços pela paz", ao comentar a proposta de cessar-fogo no conflito com a Ucrânia. As informações são do g1.

Putin afirmou que concorda com a ideia de um cessar-fogo de 30 dias na guerra contra a Ucrânia, no entanto, precisa acertar detalhes com os Estados Unidos, país autor da proposta.

— Nós temos nossas próprias questões atuais, mas muitos líderes de países, o presidente da República Popular da China, o primeiro-ministro da Índia, os presidentes do Brasil e da África do Sul estão lidando com essa questão, dedicando bastante tempo a ela. Somos todos gratos a eles por isso, porque essa atividade visa alcançar uma missão nobre, o cessar das hostilidade e das perdas humanas — declarou Putin.

O líder russo também agradeceu ao presidente dos EUA, Donald Trump, "por dedicar tanta atenção à resolução na Ucrânia".

— Concordamos com as propostas para cessar as hostilidades, mas partimos do fato de que essa interrupção (dos combates) deve ser de forma a levar a uma paz de longo prazo e elimine as causas originais desta crise — disse Putin a repórteres.

O presidente russo, que na quarta-feira (12) visitou a região de Kursk para exigir mais rapidez das tropas russas para retomar o território dos ucranianos, disse que não discorda da proposta americana, mas fez uma série de questionamentos e disse que um acordo com a Ucrânia "deve levar a uma paz duradoura".

— A ideia do cessar-fogo em si é correta e nós certamente a apoiamos, mas há questões que precisamos discutir. Por que eles precisam de 30 dias? Para a mobilização ou fornecimento de armas para a Ucrânia? Não está claro como a situação vai se desenvolver em Kursk e outros lugares. Quem irá controlar o cessar-fogo? São 2 mil quilômetros de frente de batalha — questionou o presidente russo.