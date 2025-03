Província canadense de Ontário suspende taxa de 25% sobre energia exportada aos EUA

De acordo com Ford, o recuo acontece após um diálogo "produtivo" com representantes dos EUA. KATHERINE KY CHENG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A província canadense de Ontário vai suspender uma sobretaxa de 25% à eletricidade que exporta para três Estados dos Estados Unidos, anunciou o primeiro-ministro provincial, Doug Ford.

De acordo com o premier, o recuo acontece após um diálogo "produtivo" com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, que aceitou "reunir-se oficialmente" com Ford em Washington no dia 13 de março.

O encontro também teria a presença do representante americano de Comércio Exterior, Jamieson Greer, antes do prazo para que entrem em vigor as tarifas recíprocas entre os dois países, em 2 de abril, indicou Ford.

Retaliação às tarifas dos EUA

Na segunda-feira (10), Ford aunnciou um aumento de 25% dos preços da energia para Minnesota, Michigan e Nova York, nos EUA. A medida era para ser uma retaliação às tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

A província determinou que seu operador de rede, o Independent Electricity System Operator, adicionasse uma taxa extra de 10 dólares canadenses (US$ 7) por megawatt-hora a toda a eletricidade exportada para os três Estados norte-americanos. Ontário possui sete conexões de transmissão com Nova York, quatro com Michigan e uma com Minnesota.

Leia Mais Trump estende isenção tarifária para alguns produtos canadenses

Trump sugere que Canadá se torne o 51º Estado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a sugeriu, nesta terça-feira (11), que o Canadá se torne o 51º Estado dos EUA. A união, segundo ele, faria com que as tarifas aplicadas sobre produtos canadenses sejam eliminadas.

— Se o Canadá virar nosso 51º estado, não terá tarifas — afirmou.

Apesar da provocação, Trump afirmou que pode recuar das tarifas sobre aço e alumínio do Canadá que entrarão em vigor nesta quarta-feira (12):