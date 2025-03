Primeiro-ministro apoia retirada da Polônia do tratado sobre minas antipessoais e cita "busca por armas nucleares"

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, disse nesta sexta-feira (7) que é a favor da Polônia se retirar do tratado que proíbe minas antipessoais para aumentar as capacidades de defesa do país diante da invasão russa na Ucrânia. Além disso, ele citou que "a Polônia deve buscar as capacidades mais avançadas, incluindo armas nucleares".