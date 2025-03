Presidente sírio traça diretrizes para transição nos direitos das mulheres

Bashar al-Assad, no poder desde 2000, caiu em 8 de dezembro, no final de uma rebelião de 11 dias, liderado a partir do seu reduto de Idlib (noroeste) pelo grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), liderado por al-Sharaa, e outras organizações aliadas.

Em seus numerosos encontros com representantes ocidentais, al-Sharaa prometeu uma transição inclusiva, mas os alarmes soaram nos últimos dias, com os massacres de civis da minoria alauita, à qual pertence o clã Assad.

Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), uma ONG sediada no Reino Unido com uma rede de informantes na Síria, pelo menos 1.383 civis morreram nas mãos das forças de segurança sírias e de grupos aliados desde 6 de janeiro, em uma área altamente povoada por alauitas no oeste do país.