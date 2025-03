Presidente sírio designa comitê para redigir projeto de declaração constitucional

Essa decisão leva em conta as "aspirações do povo sírio de construir seu Estado de Direito e os resultados da conferência de diálogo nacional sírio", acrescentou.

Realizada na terça-feira em Damasco, essa conferência traçou as grandes diretrizes do futuro Estado, insistindo no desarmamento dos grupos armados, na aplicação da Justiça de transição e na consolidação dos valores de liberdade no país.