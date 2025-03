Presidente francês discursará à nação em meio à 'incerteza' global

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que discursará à nação nesta quarta-feira (5) em resposta à atual "incerteza" no mundo após a mudança radical na política dos Estados Unidos em relação à Ucrânia sob o governo do presidente americano, Donald Trump.

"Meus queridos compatriotas, neste momento de grande incerteza, quando o mundo enfrenta seus maiores desafios, falarei com vocês hoje à noite às 20h (16h no horário de Brasília)", escreveu Macron na rede social X.

O presidente da França, um aliado próximo de Kiev, comemorou na terça-feira a disposição do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, de "retomar o diálogo com os Estados Unidos" e "reiterou a determinação da França em trabalhar com todas as partes interessadas em estabelecer uma paz sólida e duradoura na Ucrânia".