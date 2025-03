Presidente do México diz que 'prevaleceu o diálogo' com EUA para pausar tarifas

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, celebrou neste domingo (9) diante de milhares de simpatizantes que tenha prevalecido o "diálogo" com os Estados Unidos para que o presidente Donald Trump suspendesse a entrada em vigor das tarifas sobre as exportações mexicanas.

Durante um evento para celebrar o acordo com Trump na Cidade do México, Sheinbaum declarou-se "otimista" sobre o futuro da relação comercial bilateral, mas também advertiu: "Não podemos ceder em nossa soberania".

"Nos reunimos para comemorar porque, na relação com os Estados Unidos, com seu governo, prevaleceram o diálogo e o respeito, e foram retiradas as tarifas ou impostos que estavam sendo aplicados aos produtos que exportamos", destacou a governante de esquerda diante de uma Zócalo, a principal praça pública do país, lotada.

Originalmente, Sheinbaum organizou este evento para anunciar as "medidas tarifárias e não tarifárias" com as quais o México responderia caso tivessem sido mantidas as tarifas de 25% sobre as exportações de seu país para os Estados Unidos.

No entanto, o magnata republicano suspendeu a aplicação da medida na quinta-feira após uma conversa por telefone com Sheinbaum. Trump afirmou que suspendeu as tarifas em consideração a ela.

"Não podemos ceder em nossa soberania, nem nosso povo pode ser prejudicado por decisões tomadas por governos ou hegemonias estrangeiras", disse Sheinbaum em um palco montado na frente do Palácio Nacional, sede do governo.

"Nesse caso, sempre agiremos imediatamente", declarou a presidente, embora tenha destacado que está "convencida de que a relação deve ser boa, de respeito e que sempre prevalecerá o diálogo".