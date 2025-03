Presidente de Belarus se oferece para receber negociações de paz sobre a Ucrânia

"Vamos nos sentar e chegar a um acordo com tranquilidade. Se quiserem chegar a um acordo", insistiu Lukashenko.

No poder em Minsk desde 1994, Lukashenko é um dos principais aliados de Putin e cedeu seu território às tropas russas no início da operação contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Na entrevista, no entanto, ele destacou que "é necessário chegar a um acordo" com Zelensky "porque grande parte da sociedade ucraniana está com ele".