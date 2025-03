Premiê britânico diz que Putin terá que iniciar discussão séria

Starmer disse aos 26 líderes que participaram do encontro organizado por Downing Street que deveriam se concentrar em como fortalecer a Ucrânia, proteger qualquer cessar-fogo e manter a pressão sobre Moscou.

"Se Putin leva a paz a sério, acredito que é muito simples: tem que parar seus ataques bárbaros à Ucrânia e concordar com um cessar-fogo, e o mundo está observando", acrescentou.

Os comandantes militares voltarão a se reunir na quinta-feira (20) no Reino Unido para que a coalizão entre na "fase operacional", disse Starmer.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou a designação de uma "delegação" com o objetivo de negociar "uma paz justa" com a Rússia, segundo um decreto publicado neste sábado.

À medida que as conversações aceleravam para obter um cessar-fogo, Moscou intensificou a pressão durante a semana para retomar grande parte do território que a Ucrânia capturou no oeste de Kursk.