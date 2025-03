Polícia anuncia detenção do prefeito de Istambul, principal opositor de Erdogan

O prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, principal opositor do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, foi detido nesta quarta-feira (19), assim como dezenas de colaboradores e deputados de seu partido, acusados de "corrupção", segundo o Ministério Público da cidade.

A agência oficial de notícias Anadolu também menciona acusações de "terrorismo" e de "ajuda ao PKK", o ilegal Partido dos Trabalhadores do Curdistão, contra sete suspeitos, incluindo Imamoglu.

Segundo o comunicado do gabinete do MP de Istambul, Imamoglu é acusado de corrupção e extorsão, além de ser apontado como o líder de uma "organização criminosa com fins lucrativos".