PIB da Argentina cai 1,7% em 2024, primeiro ano do governo Milei

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina recuou 1,7% em 2024, primeiro ano do governo de Javier Milei. A informação foi anunciada nesta quarta-feira (19) pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) do país.

A queda na economia do país no ano passado pode ser reflexo de uma política de cortes de gastos adotada por Milei, o "Plano Motosserra" . A medida tem como objetivo reduzir a inflação elevada da Argentina — que batia 211,4% no acumulado em 12 meses, quando Milei assumiu, em 2023.

O PIB do quarto trimestre de 2024 cresceu 1,4% em relação ao anterior. E no terceiro trimestre a atividade já tinha registrado crescimento de 4,3%, em relação ao período anterior.

As altas no segundo semestre interromperam uma recessão técnica — que indica dois trimestres seguidos de contração econômica. No primeiro trimestre, houve queda de 1,4%, e, no segundo, de 1,7%.