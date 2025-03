Passagem de ciclone na Austrália deixa 1 morto, feridos e mais de 300 mil casas sem energia

Uma pessoa morreu, dezenas ficaram feridas e mais de 300 mil residências estão sem eletricidade na Austrália devido às chuvas intensas que atingiram o país neste domingo, 9. As fortes precipitações foram causadas pelo ciclone tropical Alfred, que passou dois dias próximo à costa australiana antes de se degradar para uma depressão tropical e tocar terra na noite do sábado, 8.

Também no sábado, um homem de 61 anos foi encontrado morto, depois que sua caminhonete foi arrastada por uma ponte e caiu em um rio no norte de Nova Gales do Sul.

Os ventos fortes e as chuvas torrenciais derrubaram a rede elétrica e provocaram alertas de enchentes por conta de rios que transbordaram ao longo de 400 km de linha costeira no sudeste do Estado de Queensland e no nordeste de Nova Gales do Sul, onde fica a capital, Sidney.