Papa recebe tratamento de fisioterapia após passar mais uma noite 'tranquila' no hospital

O papa Francisco retomou o "tratamento e a fisioterapia" na manhã deste sábado (8), depois de passar uma noite "tranquila" no hospital Gemelli, em Roma, onde está internado desde 14 de fevereiro por uma bronquite que levou a uma pneumonia bilateral.

"Foi uma noite tranquila, o papa está descansando", informou a Santa Sé em seu boletim matinal, no 23º dia de hospitalização.

O pontífice argentino, de 88 anos, sofreu várias crises respiratórias desde sua internação no hospital Gemelli, a última delas na segunda-feira, quando teve "dois episódios de insuficiência respiratória aguda".

Na noite de quinta-feira, Francisco divulgou uma breve mensagem de áudio em espanhol, na qual, com a voz cansada e hesitante, ele agradeceu "do fundo do coração" àqueles que estavam rezando por sua recuperação.