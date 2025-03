Papa Francisco sofreu 'dois episódios de insuficiência respiratória aguda'

Esta nova crise foi causada "por um acúmulo importante de muco endobronquial e o conseguinte broncoespasmo", por isso os médicos realizaram duas "broncoscopias" para aspirar as "secreções abundantes", detalhou a Santa Sé.

O líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos no mundo está internado no hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro por uma bronquite, que evoluiu para uma pneumonia bilateral.

O boletim médico anterior, difundido pela Santa Sé no domingo à noite, informava que seu estado era "estável", 48 horas depois de sua última recaída na sexta-feira, quando sofreu uma crise respiratória de "broncoespasmo".

Esta hospitalização, a quarta e mais longa desde 2021, gera preocupação pelos problemas anteriores que debilitaram a saúde de Francisco nos últimos anos: operações no cólon e abdome, e dificuldades para caminhar.

O pontífice, que descartou a ideia de renunciar em tempos recentes, não fez nenhuma aparição pública desde a sua entrada no hospital. No domingo, agradeceu os fiéis por suas orações, em mensagem escrita por ocasião do Angelus.