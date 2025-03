Países da UE aprovam renovação das sanções contra a Rússia

A renovação das sanções conseguiu superar a oposição que havia sido apresentada pela Hungria, cujo governo é considerado em Bruxelas como o principal aliado da Rússia no bloco.

Os nomes retirados são os dos empresários Vladimir Rashevsky e Vyacheslav Kantor, do ministro russo dos Esportes, Mikhail Degtyarev, e da irmã do oligarca Alisher Usmanov, indicaram as fontes diplomáticas.