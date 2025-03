Países da UE apoiam plano da Comissão Europeia para rearmamento, diz porta-voz

Os países da União Europeia respaldaram, nesta quinta-feira (6), durante uma cúpula em Bruxelas, o plano lançado pela Comissão Europeia para financiar o rearmamento no bloco, anunciou uma porta-voz da instituição.

O plano inclui uma proposta para flexibilizar as rígidas normas fiscais da UE, que limitam os gastos públicos, permitindo que os países possam investir mais em defesa e segurança.

Os líderes dos países europeus estão em Bruxelas para uma cúpula excepcional para discutir a continuidade do apoio à Ucrânia e as alternativas para reforçar a indústria de defesa do bloco.