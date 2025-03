ONU preocupada com as 'graves consequências' do corte de eletricidade e combustível em Gaza

A ONU está preocupada com as "graves consequências" para a população civil em Gaza da interrupção da distribuição de eletricidade por Israel no território palestino, que já está privado de fornecimento de combustível há uma semana.

A decisão de Israel "é muito preocupante. Sem eletricidade e com o combustível bloqueado, as últimas usinas de dessalinização de água, centros de saúde e padarias em Gaza podem fechar, com consequências graves para os civis", disse um porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos em um e-mail à AFP.