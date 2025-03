ONU expressa 'preocupação' com a detenção de jornalistas na Turquia

As Nações Unidas expressaram preocupação, nesta quarta-feira (26), com a decisão de um tribunal turco de prender sete jornalistas, incluindo o fotógrafo da AFP Yasin Akgül, detidos enquanto cobriam protestos em Istambul.

"É preocupante que, aparentemente, a decisão inicial de um tribunal de Istambul de libertar os jornalistas tenha sido imediatamente revogada pela intervenção do promotor, de acordo com seus advogados e representantes", disse à AFP a porta-voz do Escritório de Direitos Humanos da ONU, Liz Throssell.