ONU adverte que ajuda humanitária em Gaza está se esgotando 'rápido'

As Nações Unidas advertiram nesta quarta-feira (12) que o fornecimento de ajuda humanitária na Faixa de Gaza está se esgotando "muito rápido", em meio ao bloqueio de Israel para pressionar o Hamas.

Israel interrompeu o envio de ajuda há 11 dias e desconectou sua única linha elétrica com Gaza, que abastece a principal usina dessalinizadora do território, como forma de pressionar o Hamas a aceitar condições nas negociações para a próxima fase da trégua.

Após o cessar-fogo acordado em 19 de janeiro, as Nações Unidas avançaram no fornecimento de alimentos e medicamentos para Gaza e na reativação dos hospitais danificados, declarou Tom Fletcher, chefe do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês) em entrevista coletiva.