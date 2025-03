Ontário, no Canadá, eleva preço da energia em 25% para Minnesota, Michigan e Nova York, nos EUA

A província canadense de Ontário, que exporta eletricidade para os Estados Unidos, aumentou em 25% os preços da energia para Minnesota, Michigan e Nova York nesta segunda-feira (10). A medida é uma retaliação às tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. As informações são do jornal O Globo .

A província determinou que seu operador de rede, o Independent Electricity System Operator, adicionasse uma taxa extra de 10 dólares canadenses (US$ 7) por megawatt-hora a toda a eletricidade exportada para os três Estados norte-americanos. Ontário possui sete conexões de transmissão com Nova York, quatro com Michigan e uma com Minnesota.