OMS anuncia que 80% das operações no Afeganistão correm o risco de fechar pela falta de financiamento

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou, nesta segunda-feira (17), que 80% dos serviços que apoia no Afeganistão podem fechar até junho devido à falta de financiamento.

"As consequências serão medidas em perdas de vidas", disse o chefe da OMS no Afeganistão, Edwin Ceniza Salvador.

"Não se trata apenas de financiamento. É uma emergência humanitária que ameaça desfazer anos de progresso no fortalecimento do sistema de saúde do Afeganistão", acrescentou Salvador.