O que Bukele busca com a prisão midiática dos 261 deportados por Trump?

Três aviões aterrissaram no domingo em El Salvador com 238 venezuelanos, supostos membros da organização criminosa Tren de Aragua, e 23 supostos integrantes salvadorenhos da gangue Mara Salvatrucha (MS-13).

"São as mesmas produções a que o governo de Bukele já nos acostumou, transformando em espetáculo midiático suas violações de direitos humanos", afirmou à AFP Juan Pappier, subdiretor para as Américas da Human Rights Watch (HRW).

Desde que assumiu o poder em 2019, Bukele, um publicitário hábil na gestão de imagem e redes sociais, comunica as ações de seu governo com golpes de efeito. E ainda mais desde sua reeleição há um ano, no auge de sua popularidade devido à "guerra" contra as gangues, que reduziu a violência a mínimos históricos.