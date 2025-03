Número de pessoas obrigadas a fugir por desastres climáticos bate recorde

Centenas de milhares de pessoas foram forçadas a fugir no ano passado devido a catástrofes climáticas, números que evidenciam a necessidade urgente de um sistema de alerta precoce para todo o planeta, destacou a ONU nesta quarta-feira (19).

Muitos países pobres são severamente afetados por ciclones, secas, incêndios florestais e outros desastres, segundo o relatório Estado do Clima, da Organização Meteorológica Mundial (OMM) da ONU.

A OMM indicou que o número recorde de pessoas que fugiram de desastres climáticos são baseados em relatórios do Centro Internacional de Monitoramento de Deslocamentos (IDCM), que compila dados sobre o tema desde 2008.

Os países ricos também foram afetados, segundo a OMM, que mencionou as inundações em Valência, Espanha, onde 224 pessoas morreram, e os incêndios devastadores no Canadá e Estados Unidos que forçaram mais de 300.000 pessoas a abandonar suas casas.

O apelo foi divulgado dois meses após o retorno à Casa Branca de Donald Trump, um cético das mudanças climática, o que despertou temores de um retrocesso no tema.

A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), responsável por previsões meteorológicas, análises climáticas e conservação marítima nos Estados Unidos, é alvo dos cortes de Trump, com centenas de cientistas demitidos.

Nas últimas semanas, a OMM destacou a importância da NOAA e dos Estados Unidos para o sistema instalado há algumas décadas para monitorar o clima e a meteorologia no mundo.

"Estamos trabalhando com cientistas em todo o mundo e com os países", indicou Omar Baddour, diretor da divisão de vigilância climática da OMM, durante a apresentação do relatório.