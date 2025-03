Novo jogo de 'Assassin's Creed' gera polêmica

O novo jogo da franquia 'Assassin's Creed', conhecido pelas suas minuciosas reconstruções históricas, gera polêmica ao apresentar um samurai negro no Japão do século XVI.

A empresa francesa criadora do jogo, Ubisoft, contratou uma dezena de especialistas e historiadores, principalmente franceses e japoneses, para deixar tudo mais parecido com a realidade histórica e evitar clichês.

No entanto, uma escolha em particular tem gerado uma série de debates: Yasuke, um personagem negro ao serviço do senhor da guerra, Oda Nobunaga, com status de samurai.