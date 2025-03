Novo acidente rodoviário na Bolívia deixa ao menos 25 mortos

Pelo menos 25 pessoas morreram nesta segunda-feira (3) na Bolívia quando um ônibus de passageiros despencou e capotou por uma encosta de cerca de 500 metros, após colidir com uma caminhonete em Potosí, no sul do país, informou o Ministério Público boliviano.

Este é o segundo acidente com número elevado de vítimas no período de três dias. No sábado, 37 pessoas morreram quando dois ônibus se chocaram de frente também em Potosí, durante as festas de Carnaval.