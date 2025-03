Navio petroleiro explode após ser atingido por porta-contêineres na costa da Inglaterra

Dois navios colidiram na manhã desta segunda-feira (10) próximo ao estuário Humber, em Hull, na Inglaterra . Uma das embarcações estava carregada com petróleo e a outra transportava contêineres. O acidente deixou pelo menos 32 feridos, que foram transportados para a terra, informou o diretor do porto à AFP.

De acordo com a AFP, o petroleiro foi fretado pela Marinha dos Estados Unidos.

O operador norte-americano do petroleiro informou que sua tripulação abandonou a embarcação após várias explosões.

A empresa do navio informou em um comunicado que enquanto estava ancorado na costa do Mar do Norte, o petroleiro foi atingido pelo porta-contêineres.