Na Turquia, polícia prende prefeito de Istambul, um dos maiores rivais de Erdogan

A polícia da Turquia prendeu nesta quarta-feira (19) o prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, considerado um dos maiores rivais do presidente do país, Recep Tayyip Erdogan. O detento foi acusado de liderar uma organização criminosa e terrorismo, de acordo com a agência de notícias estatal turca, Anadolu.

Imamoglu rejeitou as acusações e as classificou como uma tentativa de "golpe contra a vontade do povo", em um vídeo postado no X. "A vontade do povo não pode ser silenciada por meio de intimidação ou atos ilegais", escreveu em outra publicação na rede social.