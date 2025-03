Morre Frederik de Nassau, príncipe de Luxemburgo, aos 22 anos

"É com muito pesar que minha esposa e eu gostaríamos de informá-los sobre o falecimento de nosso filho, o fundador e diretor criativo da Fundação PolG, Frederik", anunciou o príncipe Robert (primo do grão-duque Henri de Luxemburgo) e a esposa dele, a princesa Julie de Nassau.

A doença foi diagnosticada quando Frederik tinha 14 anos, época em que ele iniciou tratamentos paliativos para controlar os sintomas. Além de enfraquecer as células do corpo, a condição leva à falência progressiva dos órgãos.

"Depois de presentear cada um de nós com nossas despedidas — algumas gentis, algumas sábias, algumas instrutivas — no verdadeiro estilo Frederik, ele nos deixou coletivamente com uma última piada de família de longa data. Mesmo nos seus últimos momentos, o seu humor e a sua compaixão sem limites o compeliram a nos deixar com uma última risada para nos animar a todos", diz trecho do comunicado.